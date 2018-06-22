Erzincan’da binlerce çiçek toprakla buluşturuluyor

Kentin daha estetik görünmesi için kavşak ve orta refüjlere mevsimlik çiçekler dikiliyor. Orta Refüjler başta olmak üzere kentin muhtelif alanlarında yer alan Döner kavşaklarda gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarında, çeşitli süs bitkileri kullanılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmayla, mevsime uygun çeşitli süs bitkileri toprakla buluşturularak, şehre estetik bir görüntü kazandırılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde başlatılan peyzaj ve çevre düzenlemesi kapsamında binlerce ağaç ve süs bitkisi toprakla buluşturulurken, Erzincan Belediyesi ekipleri şehrin muhtelif noktalarında yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor.

Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz çalışmalarına hız verdi. Şehir genelinde bulunan tüm kavşak ve refüjlerde yeşil alan, ağaçlandırma ve otomatik sulama çalışmalarına devam ediyoruz. Şimdiye kadar şehir genelinde binlerce fidan ve yüz binlerce çiçek fidesi toprakla buluşturuldu. Erzincan Belediyesi olarak kendi bünyemizde oluşturduğumuz Bitki Parkı ile şehrin yeşillendirilmesi için büyük çaba sarf ettik. Çevreci belediyecilik çerçevesinde halkımızın da desteğiyle büyük çalışmalara imza attık ve yapılan çalışmalar ile Erzincan’ı dünyanın en yeşil kentlerinden biri haline getiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.