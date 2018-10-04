Erzincan'da çöpten enerji üretimi başlıyor

Son teknoloji ile kurulan tesis sayesinde hem çöplerin bertarafı sağlanacak hem de elektrik enerjisi elde edilecek.

Kurulan yeni tesisi inceleyip açıklamada bulunan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Burası yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alan ve yaklaşık 40 yıldır bu alana Erzincan Belediyesi ve beldelerin çöpleri taşınıyor. Yıllardır vahşi depolama dediğimiz bir sistemle depolanıyordu. Atıl bir vaziyette kötü bir çevre oluşturarak, çevreye koku salarak ve görüntü kirliliği ile çevreyi tehdit eden aynı zamanda havalimanına yakın olması nedeniyle de kuşların uçaklarla ilintisi olduğundan dolayı ciddi manada hava yolunu da tehdit eden bir çöp alanı idi. Erzincan Belediyesi olarak göreve geldikten sonra ıslahı ile ilgili çalışma başlattık. Bildiğiniz gibi burada büyük bir yangın çıkmış ve 4 ay sonra söndürebilmişti. O zaman bu yangının sebebi çöp içerisinde sıkışan gazın hava ile teması ile birlikte yanmaya başlayan bütan gazı dediğimiz bir çeşit gaz. Bu gaz ozon tabakasını tehdit ettiği gibi, çevreyi ve ıslah etmediğimiz bu alandaki gaz boşa gitmiş oluyor. Burada uzun süre ne yapabiliriz çalışmasını arkadaşlarımız ile birlikte kafa yorarak buranın nasıl ıslah olacağını planladık. Buranın tamamen ıslahı ile yapılacak çalışma sisteminde Erzincan çöp üretimindeki kapasitenin yetersiz olduğunu, verimli ve ekonomik olmadığını anladık. Yeniden çöpün ıslah edilmesine döndük. Bulunduğumuz alan çöp alanında 100 bin metrekare alanında çöpün kapatılarak, içerisindeki boru sistemiyle enerji elde etme projemizi hayata geçirmiş olduk. İlimizde Erzincan'da günlük ilçeler hariç 170 ton çöp dökülüyor. 170 ton çöpten 1,6 megavat elektrik elde ederek sisteme vereceğiz. Buradan elde edilecek elektrik yedi mahallemizin elektriğini bedavaya getirmek demek. Burada sadece elektrik elde etmekle kalmıyoruz, çöp dağının ıslahı, çimlendirme, ağaçlandırma ve buradaki görüntü kirliliğini de tamamen ortadan kaldırıyoruz. Burada 170 ton çöpün üzerleri günlük toprakla kapanıyor ve alttaki boru sistemi ile birlikte üzerinde bulunduğumuz tesise geliyor. Aldığımız bütan gazı burada dinlendirme birimine geliyor, daha sonra jeneratöre, sonra trafoya geldikten sonra üretilen elektrik şehir şebekesine ilgili firmaya satarak buradan 1.6 megavat elektrik elde edilmiş olacak. Bu işlemleri Erzincan Belediyesi olarak cebimizden bir tek kuruş dahi çıkmadan yap-işlet-devret modeli ile ihale ettik. 15 yıl ilgili firma üretimi yapacak, çalıştıracak, aynı zaman da hem üretimden hem de yer ili ilgili belediyemize kira ödeyecek. Elde edilen cirodan da katkı alacağız. Erzincan Belediyemiz 15 yıl sonra çok güzel bir enerji tesisini bünyemize katmış olacağız. Buraya getirilen makineler yurt dışından ithal olarak getirildi. Çok ciddi ücret ödendi. Buradaki maliyet yaklaşık 20 milyon TL'yi bulacak. Bu büyük yatırımda emeği olan tüm çalışanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum" dedi.