Erzincan’da cuma namazı öncesi yağmur duası yapıldı

Erzincan’ın Terzibaba Mezarlığı’nda bir araya gelen yaklaşık 700 kişinin katılımı ile Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır tarafından cuma namazı öncesi yağmur duası edildi.

Erzincan’ın Terzibaba Mezarlığı’nda yapılan yağmur duasına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve vatandaşlar katıldı.

Müftü Karabayır yağmur duasında; “İçimizdeki mazlumlar, garipler, kimsesizler, çaresizler ve salih kullar hürmetine, bu mübarek vakitte tecelli eden ismi azamın hürmetine Yarabbi yağmur bekliyoruz senden. Lütfunla kereminle bizlere yağmur nasip eyle Allah’ım” diyerek dua etti.