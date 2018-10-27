Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Erzincan'da Cumhuriyet koşusu yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Erzincan Belediyesi ile Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde Cumhuriyet koşusu yapıldı.

Erzincan Belediyesi önünden start verilmesi ile başlayan Cumhuriyet koşusunda 207 sporcu yarıştı. Minik kızlar, minik erkekler, küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç erkekler, genç kızlar ve büyük erkekler kategorilerinde düzenlenen yarışmada sporcular birinci olabilmek için 1500 metrelik parkuru kat ettiler. Saat kulesi önünde sona eren yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Ödül törenine Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş, Erzincan Belediye Başkan Vekili Gökhan Ulutaş, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Celal Aydın, sporcular ve antrenörleri katıldı.

YARIŞMADA DERECEYE GİREN SPORCULAR

Minik kızlar kategorisinde Merve Sağlam birinci, Yaren Koç ikinci, Elif Nazlı Geciken üçüncü oldu. Minik erkekler kategorisinde Berk Efe Meral birinci, Mikail Sisko ikinci, Hamza Koç üçüncü oldu. Küçük kızlar kategorisinde Berfin Kara birinci, Hatice Yaren Varol ikinci, Zehra Keleş ise üçüncü oldu. Küçük erkekler kategorisinde Mercan Yıldırım birinci, Baran Kara ikinci, Doğukan Ömür Altındaş ise üçüncü oldu. Yıldız kızlar kategorisinde Yağmur Yıldız birinci, Fatma Aleyna Yetiş ikinci, Berican Ataş ise üçüncü oldu. Yıldız erkekler kategorisinde Cemali Güzelgün birinci, M. Talha Savaş ikinci, Tahir Yıldırım ise üçüncü oldu. Genç kızlar kategorisinde Esra Akpınar birinci, Zeynep Yaren ikinci, Buse Akdağ üçüncü oldu. Genç erkekler kategorisinde Şakir Yeşil birinci, Yusuf Ateş ikinci, Barış Çeçen ise üçüncü oldu. Büyük erkekler kategorisinde ise Abdullah Özdemir birinci, Cihan Kurnaz ikinci, Kemal Geciken ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları ve hediyeleri programa katılan protokol mensupları tarafından takdim edildi.