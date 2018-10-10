Erzincan'da Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı adlı seminer düzenlendi

Erzincan'da 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla gençlere yönelik olarak seminer düzenlendi. Erzincan Gençlik Merkezinde düzenlenen seminere gençlerin yoğun ilgisi oldu. Dünya Ruh Sağlığı Federasyonunun girişimi ile 1992 yılından bu yana tüm dünyada 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kabul ediliyor.

10 Ekim'in bu yılki teması Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı olarak belirlendi. Bu kapsamda Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erzincan Gençlik Merkezi ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün organizasyonu ile gençlere "Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı" konulu seminer düzenlendi. Seminere Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Ertuğrul Köroğlu ve gençler katıldı. Çocuk ve Ergen Sağlığı Uzmanı Psikiyatri Doktoru Hakan Öğütlü tarafından verilen seminerde gençlere akıl sağlığı bilincini arttırmak, problemli insanların daha iyi yaşamalarına katkıda bulunmak amacıyla sunum yapıldı. Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Çocuk ve Ergen Sağlığı Uzmanı Psikiyatri Doktoru Hakan Öğütlü "Bugün 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü. Geçmişte ruh sağlığı hastalıkları üzerinde yoğunlaşma oluyordu. Ruh sağlığı hastalıklarının tanısı ve tedavisi üzerinde duruluyordu. Fakat hastalıktan korunma yollarını kimse düşünmüyordu. Artık bundan sonra ki yeni yaklaşım gençlerin psikolojik dayanıklılığı ve korunma yolları üzerine kuruluyor. Psikolojik dayanıklılığı nasıl sağlarız ? psikolojimizi nasıl koruruz? soruları üzerinden özellikle bu seminerleri veriyoruz. Tek hedefimiz gençlerin kendilerini koruyabilmesi ve geleceği adına doğru adımları şimdiden atabilmesidir. Gençlerin hem ruh hem de beden sağlığını en iyi şekilde koruyup geleceğe adımlar atması ortak gayemizdir. Günümüzde özellikle teknolojideki gelişmelere bağlı olarak gençlerin teknolojik bağımlılıkları çok arttı. Gençler arasında sosyalleşme azaldı ve internete olan bağımlılık ile kendilerine tehlikeli bir dünya oluşturuyorlar. Bilimsel gerçekler ve yayınlar gençlerin teknolojiye olan bağımlılıklarının ciddi derecede sorun teşkil ettiğini bize gösteriyor. Bizlerin amacı gençlerimizin gençlik merkezlerine gelmesi,sosyal ve kültürel faaliyetlere katılması ve sosyalleşmesidir. Bu sayede hem fiziksel hem de ruhsal açıdan sağlıklı bireyler yetiştirebiliriz." dedi. Düzenlenen seminer sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan stantta gençlere ruh sağlığı konusunda bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtılarak program sona erdi.