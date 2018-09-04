Erzincan’da domates üretimi artıyor

Seralardan toplanan tonlarca ürün, kamyon ve tırlarla Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki illere gönderiliyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan projeler ile sebze üreticiliğine yönlendirilen Erzincan çiftçileri önemli mesafe kat ederek ürettiği domatesle hem kendi bölge ihtiyacını hem de yakın çevresinin ihtiyacını karşılar hale geldi. Artan domates üretimiyle bölgesinde ve yakın çevresinde söz sahibi olan Erzincanlı domates üreticisi seralarında istihdam sağlarken bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.

Üretim yapılan seralarda incelemede bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin amaçlarının Erzincan’ı bir sebze ve meyve merkezi haline getirmek olduğunu söyledi. Şahin" Özellikle bu bölgede çevre illerin sebze deposu haline gelmek istiyoruz. O amaçla zaten hedeflerimizi koyduk. Burada örtü altı ve açık alanda sebze üretimini destekliyoruz. Özellikle örtü altında Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırımını Destekleme Programı kapsamında %50 hibe desteği veriyoruz. Bu sera için de iki tane arkadaşımız geldiler bize müracaat ettiler, yaptığımız destekleri gösterdik ve 13.5 dekar alanda böyle güzel bir sera kurdurduk. Bu sene 40 dekar daha bir sera alanını desteklemiş bulunmaktayız. Onlar da üretime geçtiği zaman ilimizde 2016 yılında 77 dekar olan kapalı alan 150 dekarı geçerek 2018 yılı içerisinde %100 artmış olacak. Bu serada olduğu gibi özellikle genç ve atılgan arkadaşlarımızın istekli olmasından mutluluk duyuyoruz. ’’diye konuştu.

Yazlık ve kışlık olmak üzere üretim yaptıklarını söyleyen sera sahibi Fatih Tahtalı ve Emre Tahtalı kardeşler, Erzincan üretimine katkı sunmaktan mutlu olduklarını belirtti. Ziraat Mühendisi olan Fatih Tahtalı, ’’Kurduğumuz serayla Erzincan üretimine katkı sağlıyoruz. Yaklaşık 10 ay bir üretimimiz oluyor. Yazlık olarak domates ve salatalık, kışlık olarak da kıvırcık ve marul üretimi yapmaktayız.’’ dedi.

Erzincan Yeniköy’ de sera kuran Tahtalı kardeşler desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına ve İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.