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Erzincan'da egzoz gazı emisyon ölçümleri devam ediyor

Erzincan’da egzoz gazı emisyon ölçümleri aralıksız olarak devam ediyor.

Erzincan'da egzoz gazı emisyon ölçümleri aralıksız olarak devam ediyor.


İlde bulunan Egzoz Emisyon Ölçüm İstasyonları tarafından Ekim ayı itibariyle toplam 26 bin 573 araca Egzoz Gazı Emisyon ölçümü yapıldı. Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğünce ortak yapılan denetimlerde ise 198 araç denetlendi. Yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla motorlu araçlardan kaynaklanan egzoz gazlarının sebep olduğu hava kirliliğinin önüne geçmek amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirten İl Müdürü Gökhan Aydemir "Motorlu taşıt sahipleri araçlarının egzoz gazı emisyon ölçümlerini süresi içinde yaptırmaları , egzoz gazı emisyon ölçüm süresi geçmiş motorlu taşıtların ise en kısa sürede yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında gerekli ölçümlerini yaptırarak taşıtının egzoz gazı emisyonlarının standartlarda belirten sınır değerlere uygun olmasını sağlamalıdır. Bu konuda denetimlerimiz devam edecektir." dedi.

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