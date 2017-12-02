Erzincan’da engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı

Düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan Erzincan’da Yaşayan Zihinsel Engellileri Koruma Derneği Başkanı Gül Çağlıdil, 10 adet akülü araba, 5 adet yetişkin tekerlekli sandalyesi ve 7 adet’te çocuk tekerlekli sandalyesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

Gül Çağlıdil açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “El Ele Avrupa Engellileri ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu ile başlattığımız proje sonucu engelli kardeşlerimiz için getirmiş olduğumuz 10 adet akülü araba, 5 adet yetişkin tekerlekli sandalyesi ve 7 adet’te çocuk tekerlekli sandalyesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Engelli kardeşlerimiz için söylenecek çok söz var ve onlar için yapılabilecekte çok şey var. Bu bağlamada bu projede bana ve derneğime destek olan başta Erzincan Belediye Başkanımız Cemalettin Başsoy’a, Almanya El Ele Konfederasyon Başkanı Cengiz Hocazade’ye ve yönetim kurulu üyelerine, ayrıca değerli hemşehrimiz İsmail Akpınar’a teşekkür ederim.”

Daha sonra konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemaletttin Başsoy ise, 2002 öncesi engellilerle ilgili yapılan çalışmalarda, 2002 sonrasında yapılan çalışmalar arasında dağlar kadar fark olduğunu ifade ederek, engellilerin işlerini kolaylaştırmak için hükümetin çaba ve gayretler sarf ettiğini söyledi.

Başsoy açıklamasında; “Dünya’da 3 Aralık Engelliler Günü olarak kutlanmaktadır. İlimizde de bu etkinlikler bugün başladı ve yarın da devam edecek. Burada yaptığımız etkinlikler sadece bir gün olarak değerlendirilmemeli, biz engelli kardeşlerimiz ile ilgili ne kadar hizmet etsek, onların işlerini ne kadar kolaylaştırırsak o kadar azdır. Biliyorsunuz 2002 öncesi engellilerle ilgili yapılan çalışmada 2002 sonrasında yapılan çalışmalar arasında dağlar kadar fark vardır. Engellilerin işlerini kolaylaştırmak için hükümetimiz, devletimiz o kadar çaba ve gayretler sarf ettiler ki bunları burada anlatmakla bitiremeyiz. Engelli bireylerimiz sadece ailelerini ilgilendiren bir problem olmaktan çıktı, bütün ülkemizde artık engelli kardeşlerimizin de topluma kazandırılması, onların toplumda gerçek yerlerini almaları için her türlü yasal çalışmalar başladı ve bunlar devam etmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından engelli bireylere, 10 adet akülü araba, 5 adet yetişkin tekerlekli sandalye ve 7 adet çocuk tekerlekli sandalyesinin dağıtımı yapıldı.

Erzincan Belediyesi ve Erzincan’da Yaşayan Zihinsel Engellileri Koruma Derneği tarafından düzenlenen programa Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Mehmet Özoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Erzincan Aile Sosyal ve Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan, Engelli bireyler ve aileleri katıldı.