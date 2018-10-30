Erzincan'da Esentepe Tesisleri yenileniyor

Yıllardır atıl durumda olan Esentepe Tesisleri yenilenerek sosyal donatıları ile Erzincanlıların vazgeçilmezi olacak. 100 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulacak olan proje 2 etaptan oluşuyor ve şuan 1. etap çalışmaları yürütülüyor. Projenin ilk etabında restoranlar, havuzlar, seyir terasları yapılırken ikinci etapta ise oyun alanları, bay bayan mescitleri, çocuk emzirme odası, bay bayan tuvaletler, geniş araç park alanı ve yemyeşil bir doğal ortamı ile Erzincanlının hizmetine sunulmuş olacak.

Çalışmaların bu sene yüzde 70'inin tamamlanacağını söyleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Restoranı, otopark yerlerini, gezinti alanlarını, otomatik sulama ve aydınlatma sistemlerinin birçoğunu tamamlayıp Esentepe'yi hizmete açmış olacağız. Kalan kısmı ise önümüzde ki yıl tamamlanacak. Hemşehrilerimize yakışır bir sosyal tesis kuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.