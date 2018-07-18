Erzincan’da Et ve Süt Kurumunun satış mağazası açıldı

Et ve Süt Kurumunun satış mağazası Erzincan Karaağaç mahallesi eski 1 nolu sağlık ocağı arkasında hizmet vermeye başladı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası´nı ziyaret etti. Erzincan Tavuk Kombinası Müdürü Yunus Bostancı’ya yeni satış mağazalarının hayırlı olmasını söyleyen İl Müdürü Şahin, hizmet vermeye başlayan mağazadan alışveriş yaparak, burada çalışan personelle bir süre sohbet etti. İl Müdürü Şahin, Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası´nın Erzincan’a hayırlı olması dileklerinde bulundu.