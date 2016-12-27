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27 Aralık 2016 20:21

Erzincan’da facianın eşiğinden dönüldü

Erzincan’da facianın eşiğinden dönüldü

27 Aralık 2016 20:21

Erzincan’da freni boşalan yakıt tankerine polisin zamanında müdahalesiyle, facianın eşiğinden dönüldü.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Erzincan’a gitmek üzere yola çıkan 34 TE 2643 plakalı yakıt tankerinin Sakaltutan mevkiinde freni boşaldı. Tanker şoförü hemen polis ekiplerine haber verirken, polis ekipleri de ihbarın ardından şehir merkezine doğru seyir eden tankerin bir faciaya yol açmaması için tankerin seyir edeceği yol güzergahında önlem alarak yolu boşalttı. Tanker şoförü ise yol boyunca zikzak yapıp, aracın tekerlerini kaldırıma sürterek, tankeri durdurmaya çalıştı.
Tanker, polisin zamanında müdahalesi ve tanker şoförünün aracın kontrol hakimiyetini kaybetmemesiyle yaklaşık 20 kilometrelik yol almasının ardından şehrin çıkış noktasında durduruldu. Aracın durdurulduğu yere tankerin tekerleklerinden çıkan duman sebebiyle itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tekerleklere soğutma çalışması yaparak, yangın çıkmasını engelledi.
Olayın şokunu yaşayan tanker şoförü sağlık kontrolü için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, yakıt tankeri ise başka bir tır ile yolun ortasından çekildi.



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