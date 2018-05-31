Erzincan’da farkındalık oluşturmak için yürüdüler

Cumhuriyet Meydanından başlayan, Saat Kulesinde biten yürüyüşe Erzincan Vali Yarımcısı Fatih Acar, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından saat kulesinde açılan stantta vatandaşların tansiyon ve karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Ardından gökyüzüne mavi balon bırakıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik yaptığı açıklamada, “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü sebebiyle organize ettiğimiz dörtyol ve saat kulesi arasında kısa bir yürüyüş düzenledik. Buradaki amacımız tütünün zararlarına dikkat çekmek. Bildiğiniz gibi sağlık örgütü tarafından 31 Mayıs’ta Dünya Tütünsüz Günü olarak kutlanıyor. Tütünün çok önemli bir halk sağlığı olduğunu biliyoruz. 15 yaşın üzerinde her 3 kişiden bir tanesinin sigara içtiği bir realite var ve dünyada her yıl 2 milyon insan sigara ve sigaranın zararları sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu bağlamda bu sene özellikle 31 Mayıs’ın Dünya Tütünsüz Gününün Ramazan ayına denk gelmesinin çok önemli bir milat olmasını temenni ediyoruz ve halkımızı bilinçlendirmek için sigarayı bırakma noktasında gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sigarayı bırakma polikliniğimiz ücretsiz olarak KETEM içerisindeki birimimizde faaliyet gösteriyor. Sigarayı bırakmak isteyen halkımıza ücretsiz olarak destek sağlıyoruz” dedi.

Bağımlılık yapan maddeler içerisinde kullanım oranının en yüksek tütün kullanımı olduğunu belirten Erzincan Vali Yarımcısı Fatih Acar; “Bağımlılık yapan maddelerin içerisinde tütün kullanımı en yüksek düzeyde. Tütün kullanımının azaltılabilmesi için insan ekonomisinin daha iyi olabilmesi için ve dolayısıyla ülke ekonomisinin daha iyi olabilmesi için hepinize tütünsüz bir yaşam diliyoruz” dedi.