Erzincan'da Futbol Amatör Ligi başlıyor

Amatör lig maçları 20 Ekim'de başlayacak.

Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Emin Turan, futbol il temsilciliği ile yaptıkları istişare sonrasında amatör futbol liglerinin 20 Ekim tarihinde başlamayı planladıklarını söyledi. Yeni sezonda 1'nci Amatör ligi ile birlikte U 15 ligleri karşılaşmalarının da beraber başlayacağını söyleyen Emin Turan, amatör ligin bu senede deplasmanlı lig usulüne göre oynanacağını ifade ederek, "Katılacak takım sayısına göre 1 veya 2 gurup ta maçlar oynanacak" dedi. ASKF Başkanı Emin Turan, Yeni sezonunun hayırlı almasını dileyerek "İnşallah başarılı spor zevkimizi artıran güzel müsabakalar izleriz. Bütün kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum. Allah hiçbir sporcumuzun ayağına taş değdirmesin. Sakatlık, istenmeyen olaylar olmadan güzel bir lig olsun diliyorum" dedi. Erzincan ASKF Başkanı Emin Turan, ayrıca yeni sezonda Amatör ligin yanı sıra U14,U15,U16,U17 ve U19 takımlarının da liglerde mücadele edeceğini söyledi.