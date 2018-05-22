Erzincan’da geleceğin sporcuları keşfediliyor

2 Mayıs tarihinde başlayan ve öğrencilerin sportif yeteneklerini keşfetmek için uygulanmaya konan “Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” ile tüm Türkiye’de yetenekli sporcular keşfediliyor.

Erzincan’da 3 Bin öğrencinin taramadan geçtiği projeyi, yerinde inceleyen Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, keşfedilen yetenekli çocukların olimpiyatlarda ve farklı spor dallarında Türk bayrağını daima göndere çekeceklerine inancının tam olduğunu söyledi.

Aziz Gün açıklamasında; “Milli Eğitim Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, Nisan 2016 yılında imzalanan protokol çerçevesinde tüm Türkiye’de ki ortaokul lise öğrencilerinin Türkiye sportif yetenek taramasından geçirilmesi projesine tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de 2 Mayıs itibariyle başlamış bulunmakta. İlimizde okuyan 2 Bin 68 üçüncü sınıf öğrencilerinin tamamı ilçelerde dahil olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve vali yardımcımızın başkanlığında bir komisyon oluşturulmuş, kaymakamlıklar ile görüşülmüş, okul müdürleri ile görüşülmüş projenin alt yapısı tamamen hazırlanmış, yeri hazırlanmış, neticesinde bu az önce söylediğim 3. sınıf öğrencilerinin 4 Haziran’a kadar bu bulunmuş olduğumuz Merkez spor salonuna getirilmeleri ile ilgili bütün çalışmalar bitirilmiş ve bunun altyapısı hazırlandıktan sonra çalışma başlatılmıştır. Burada Milli Eğitim Müdürlüğümüzden 10 öğretmen arkadaşımız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğünden 7 antrenör ve bir bilişimcinin nezaretinde her gün yaklaşık olarak burada 150 ile 200 öğrenci arasında tarama yapılmakta. Burada özellikle öğrencilerimizin sportif yönden yeteneklerin ortaya çıkarılması gerçekten bu bir asrın projesi. Biraz geç kalınmakla birlikte öğrencilerin bu sportif faaliyetlere yatkınlıklarının belirlenmesi ve bu belirlendikten sonra bu öğrencilerin tamamen ortaokul lise ve üniversite de tamamen devletin garantisi altında yapılacak olan bütün çalışmalara, bütün hazırlıkları devlet tarafından yapılacak ve bu öğrenciler ileride inşallah bayrağımızı olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında, farklı sportif branşlar adı altında inşallah göndere en yükseğe çekecekler.

Burada arkadaşlar güzel bir çalışma ortamı oluşturdular ve bu çalışma ortamın oluşturulmasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü arkadaşımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Burada kaynaştırma öğrencileri de dahil olmak üzere hiçbir öğrenciyi kapsamı dışında tutmadık onlar da buraya geldiler. Burada öğrencilerimize hangi sportif faaliyetler ile ilgili 8 farklı parkur bulunmakta. Her bir parkurda çocuklarımızın yetenekleri toplanıyor veriler merkez Ankara’ya aktarılıyor, aktardıktan sonra bu çocukların yetenekleri çerçevesinde, bir diğer bizim ilimizde tematik Spor Lisesi açıldı biliyorsunuz, tematik Spor Lisesi Türkiye’de 12 farklı okul bunlardan biri de Erzincan’da. Erzincan’da özellikle öğrenci sağlamak açısından çok önemli. İnşallah buradan çıkacak öğrencilerimiz öncelikle ilimizi ve ülkemizi temsil edecek, bayrağımızı göndere en yükseğe çekecek. Neticesinde bu öğrencilerimiz Türk sporuna kazandırılacaklar” diye konuştu.

Projeyi yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ise açıklamasında; “Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, yapılan yetenek seçimi ile ilgili ilimizde başarılı çalışmalar yürütülmekte. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.