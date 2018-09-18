Erzincan'da genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı

Erzincan'da genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı geçekleştirildi.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi kapsamında 2018 yılında Erzincan'da başvuruları kabul edilen 103 genç çiftçiye 515 adet büyükbaş hayvanın dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç çiftçi nüfusunun artırılması amacıyla 2016 yılında başlatılan "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" 2018 yılında da devam ediyor.

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Erzincan'da 197 proje karşılığı olarak 5 Milyon 910 Bin TL tahsis edildi.

Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarında düzenlenen hayvan dağıtım programına katılan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, hayvanların hak sahiplerine hayırlı olması dileklerinde bulundu. Burada hayvan almaya hak kazanan genç çiftçilere hayvanlarını teslim ederken konuşan İl Müdürü Şahin, "Genç çiftçi projesi kapsamında ilimizde kurulan işletmeler ile birlikte, kentlerde zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan işsiz gençlerimiz köylerine dönerek iş sahibi olmakta, hayvancılık veya bitkisel üretim yaparak tarımsal üretime katkı sunmaktadır. Genç nüfusun köylerine dönmesiyle birlikte tarımda ve hayvancılıkta çok ciddi canlılık ve hareketlilik sağlanacaktır. Genç çiftçilerimizin faaliyet gösterdikleri sektörde başarılı olmaları, ekonomik kazanç sağlayarak ilimiz ve ülke ekonomisine katkı sağlamaları aynı zamanda diğer gençlere örnek olmaları amacı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü genç çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları her konuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada daima onların yanında olacaktır. Genç çiftçi projesinin başta genç çiftçilerimiz olmak üzere ilimiz ve ülkemiz hayvancılığına hayırlı olmasını dileriz” diye konuştu. Proje ile hayvanlarına kavuşan çiftçilerden Nurcan Serici ve İsmail Kalkan ise projeyi düzenleyen Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ederek hayvanlarına çok iyi bakacaklarını ifade ettiler. Programda hak sahibi çiftçilere hayvanları kura ile teslim edildi.