Erzincan'da Genç Dönüşüm Projesi'ne ilgi

Erzincan'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gönüllü gençleri “Genç Dönüşüm Projesi” kapsamında Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından hafta sonu yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan çıkan öğrencilerden kalem setleri topladı.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği projede toplanan kalem setleri ihtiyaç sahiplerine gönderilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü ‘Genç Dönüşüm Projesi' 81 ilde gençlik merkezlerinde uygulanmaya devam ediyor. “Tek Kullanımlık Sanma, Çöpe Atmaya Kalkma” sloganıyla yola çıkan proje, ihtiyacı olan öğrencilere kırtasiye malzemesi sağlıyor. Proje kapsamında Erzincan Gençlik Merkezi, gençlik liderleri, gençlik gönüllüleri ile birlikte Kamu Personeli Seçme sınavına katılan öğrencilerden ÖSYM'nin dağıttığı kalem setlerini topladı. Setleri kutuya atan öğrenciler de, projeye katkı sağladıkları için memnuniyetlerini ifade etti. Gençlik gönüllüleri proje sayesinde gençlerle ihtiyaç sahibi çocuklar arasında köprü olduklarını ifade ederek bu durumdan oldukça gurur duyduklarını belirttiler. Toplanan kalem, açacak ve silgilerin ihtiyacı olan çocuklara dağıtımın devam edeceğini belirten Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Ertuğrul Köroğlu “Bu kalem setlerini atmaktansa başka birinin işine yarayacak şekilde değerlendirilecek olması çok güzel oluyor. Çocuklar hediye aldıkları ve kendilerini düşünen birileri olduğunu gördükleri için çok seviniyorlar.” dedi.