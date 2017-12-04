Erzincan’da gençler Osmanlıca öğreniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 Gençlik Şurasında gençlere hitaben yaptığı konuşmasında dile getirdiği "Osmanlıcayı da en azından yüzünden okumasını bilmeniz gerekiyor. Siz 600 yıllık kitaplarımıza Fransız kalırsanız, Fransızca bilmeniz bir işe yaramaz." ifadelerinin ardından gözler yeniden Osmanlıca’ya yöneldi. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Erzincan Gençlik Merkezi’nde gençler haftada 2 gün 4 saat Osmanlıca öğreniyorlar. Kursa 2 yıldır devam eden 13 yaşındaki Yusuf Karataş atalarını daha iyi anlamak için Osmanlıca öğrendiğini belirterek "2 yıldır Osmanlıca kursuna geliyorum. Son bir asırdır dedelerimizin mezar taşlarını dahi okuyamıyoruz. Atalarımızın bize vasiyet olarak bıraktıkları eserleri okumak ve anlamak için bu kursa geliyorum." dedi. Geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurmak için Osmanlıca öğrendiğini söyleyen 19 yaşındaki Saliha Rabia Akoğuz ise " Tarihimizi kapsamlı bir şekilde anlatan Osmanlı Türkçesi eserlerimiz var. Bu eserleri anlayıp öğrenmemiz için, geçmiş ile gelecek arasındaki bağı güçlendirmek için Osmanlıca öğrenmeliyiz." dedi.

Herkes Osmanlıca’ya öğrensin ve kültür hazinesine katsın

Kurs hakkında bilgi veren Osmanlı Türkçesi Öğreticisi Numan Uçar " Erzincan Gençlik Merkezimizde Dil Atölyesi kapsamında 3 yıldır haftada 2 gün 4 saat olmak üzere Osmanlı Türkçesi dersi veriyoruz. Bu derslere üniversite, lise başta olmak üzere gençlerimiz katılıyor. Osmanlıca öğrenmek çok önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuya mütemadiyen temas ediyor. Gençlerimizi şanlı mazimizle tanıştırmak gibi yüce bir görevimiz var. Bizlerde bu kapsamda gençlerimize kim olduklarını nereden geldiklerini kimin nesli olduklarını göstermek istiyoruz. Gençlerimiz geçmişlerini iyi bilirlerse şu an cereyan eden hadiseleri daha iyi tahlil edecekler ve geleceğe daha sağlam bakarak daha güçlü kararlar vereceklerdir. Günümüzde maalesef gençlerimiz geçmişleri atalarıyla tanışık ve barışık değiller. Gençlerimiz yabancı kültürle öyle yoğrulmuşlar ki dikkat edin dış çevrede mağazalarda yabancı isimlerle yozlaşmış bir kültür içinde kalıyorlar. Fakat Osmanlıca bir kelime bir cümle kullanıldığında gençlerimiz anlamıyorlar. Mazisini bilmeyen olduğu hali çözemez ve geleceğe de doğru bakamaz. Bakıyoruz Avrupa’ya bizden daha kısa bir maziye sahip oldukları halde kendi atalarından kalma eserleri rahatlıkla okuyabiliyor tahlil edebiliyorlar. Biz geçmişimizle öyle bir koparılmışız ki maziyi anlayamıyor eserleri okuyamıyor haldeyiz. Ama bir İngiliz bakıyorsunuz 1300 sene öncesinden kalma bir eseri rahatlıkla okuyabiliyor. Japonlar, Çinliler ve birçok ulus kendi geçmişinden gelen eserleri rahatlıkla okuyup anlayabiliyorken biz maalesef kendi geçmişimize ait eserleri okuyamıyor ve anlayamıyoruz. Bizim böyle bir problemimiz var ve bu problemi en kısa zamanda herkes aşmalıdır. Osmanlıca çok zor değildir. Birkaç haftada iyi bir seviyeye gelinebilir. En azından okuma seviyesi gerçekleştirilebilir. Tüm Türk toplumuna tavsiyem 7’den 77’ye kadar herkes Osmanlıca’yı öğrensin ve kültür hazinesine katsın" diye konuştu.

Gençlerimize şanlı tarihimizi öğretmeliyiz

Gençler için çeşitli faaliyetler düzenleyerek onların boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu "Gençlerimiz için çeşitli etkinlikler düzenliyor ve çalışmalar yapıyoruz. Erzincan Gençlik Merkezimizde 3 yıldır Osmanlı Türkçesi dersi veriyoruz. Gençlerin geçmişle günümüzü birleştirmesi için Osmanlı Türkçesi dersini çok önemsiyoruz. Birçok gencimiz bu kurs sayesinde Osmanlıca’yı öğrendi. Bizde Osmanlı Türkçesi dersini vermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.