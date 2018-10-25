Erzincan'da gençler parkta vatandaşlarla kitap okudu

Erzincan'da gençler vatandaşlarla birlikte parkta kitap okudu.

Erzincan Gençlik Merkezi üyesi gençler Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Kıraathaneler Aslına Dönüyor" adlı proje kapsamında açılışını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın yaptığı Millet Kıraathanesi ve Millet Bahçesi'nde kitap okuma etkinliği gerçekleştirdiler. Kitap okuma alışkanlığını arttırmak ve kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla biraraya gelen gençler Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve geçtiğimiz günlerde Erzincan Belediyesi tarafından dönüşümü gerçekleştirilen Millet Kıraathanesi'nde biraraya gelip kitap okudular.

Erzincan Belediyesi'nin ikramları ile birlikte Kıraathanede kitap okuyup sohbet eden gençler ellerinde kitaplarıyla birlikte Millet Bahçesi'ne çıkıp vatandaşlarla birlikte hem kitap okuyup hem de okudukları kitaplar üzerine sohbet gerçekleştirdiler. Kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenleyen gençlere vatandaşların da büyük ilgisi oldu.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Ertuğrul Köroğlu amaçlarının kitap okumayı sevdirmek, yaşatmak ve model olmak olduğunu belirterek "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlatmış olduğu "Kıraathaneler Aslına Dönüyor" adlı proje kapsamında merkezimize üye gönüllü gençlerimiz ile birlikte Erzincan'da çay bahçelerinde, kafelerde biraraya gelip kitap okuma etkinliği düzenliyoruz. Bugün de açılışını geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın yaptığı Millet Kıraathanesi ve Millet Bahçesi'nde kitap okuma etkinliği gerçekleştirmek için biraraya geldik. Gençlerimiz ile birlikte Millet Kıraathanesinde başlayan kitap okuma etkinliğimiz Millet Bahçesinde vatandaşlarımız ile devam etti. Gençlerimiz vatandaşlarla birlikte hem kitap okudu hem de okudukları kitap üzerine sohbet gerçekleştirdiler. Amacımız kitap okumayı sevdirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmaktır. Bu vesile ile gençlerimize destek olan ve onlarla birlikte kitap okuyarak rol model olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi. Gençlerin kitap okuma etkinliğine destek olan vatandaşlar ise gençlerin güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek 7'den 70'e herkesin kitap okuması gerektiğini söylediler.