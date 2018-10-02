Erzincan'da gençlerden atık pil toplama kampanyası

Atık pillerin çevreye zarar vermesinden ötürü "Genç Dönüşüm" projesi kapsamında düzenlenen kampanya ile yıpranmış atık pillerin insan ve ekolojik sistem üzerindeki zararlarını asgariye indirmek amacıyla çevreye duyarlılık oluşturuluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ve "Doğanın Pili Bitmesin" "Atık Piller Çöp Değildir" sloganlarıyla oluşturulan kampanya kapsamında Erzincan Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler kampanya afişlerini şehir genelindeki okullara asarak gençleri kampanyaya destek olmaya çağırıyorlar.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu,Erzincan Gençlik Merkezinin gençlerin çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlamak için böyle bir proje başlattıklarını kaydetti. Gençlik Merkezi üyeleri ve çalışanlarının çevre bilinci üzerine çalışmalarının devam edeceği belirten İl Müdürü Mumcu, "Atık piller yoğun miktarda kimyasal, zehirli ve zararlı maddeler içermektedir. Bu piller toprağa veya suya atılınca zehirli maddeler toprağa ve suya karışmakta, toprağa ve suya karışan bu zehirli ve zararlı maddeler çevremizi, sağlığımızı ve tüm biyolojik çeşitliliğin genetik yapılarını bozmaktadır. Biz bu önemli kampanya kapsamında hem çocuklarımıza çevre bilinci aşılıyor hem de çevremizin temiz ve sağlıklı tutulmasını sağlamış oluyoruz." dedi. Mumcu, Erzincan halkının bu güzel projede kendilerini yalnız bırakmamalarını istedi.