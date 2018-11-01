Erzincan'da gençlerin eliyle 4 bin fidan toprakla buluştu.

Erzincan'da geleneksel hale gelen ve “Her KYK'lı Bir Fidandır” sloganıyla gerçekleşen etkinlik kapsamında bu sene üniversiteyi kazanan ve yurtta barınmaya başlayan KYK'lı gençlerin eliyle yaklaşık 4 bin fidan KYK Ormanında toprakla buluşturuldu.

2018 - 2019 yılının ilk fidan dikim etkinliğine KYK Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı Piri Sami, Pir Muhammed Bahaeddin, Mengücek Gazi, Terzibaba, Erzincan, Salih Baba ve Otlukbeli yurtlarından çok sayıda öğrenci katıldı.

Fidan dikimi başlamadan önce ziraat ve orman mühendisleri tarafından dikim işleminin daha verimli olabilmesi için öğrencilere fidan dikim işlemi ayrıntılarıyla uygulamalı olarak anlatıldı.

Fidanları toprakla buluşturmanın heyecanını yaşayan KYK'lı öğrenciler ağaç dikimi sonrasında KYK'nın ikramları ile yazdan kalma bir günde piknik yapma şansı da yakaladılar. Gelecek nesillere güzel bir miras bırakan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ettiler.

Ağaç dikimi boyunca KYK'lı gençlere yardım eden Erzincan Orman İşletme İl Müdürü Tekin Işık, "Bakanlığımız ve KYK Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği 2016 yılından beri KYK'lı Gençlerle beraber geleneksel hale getirdiğimiz fidan dikimleriyle daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir Erzincan oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yoldaki desteklerinden dolayı bakanlığımız adına KYK Erzincan İl Müdürlüğüne ve KYK'lı Gençlere teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik kapsamında kendisi de fidan dikimi yapan KYK İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, "Protokolün imzalandığı 10 Mayıs 2016 yılından bu yana öğrencilerimizle beraber KYK Ormanına yeni ağaçlar dikmeye ve diktiğimiz ağaçların bakımlarını yapmaya devam ediyoruz. Bugün de burada Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini bu sene kazanmış ve yurtlarımızda barınan 4021 öğrencimiz adına 4021 fidanı toprakla buluşturmak için burada bulunuyoruz. Bu güzel çalışmada bizi 2016 dan beri yalnız bırakmayan Erzincan Orman işletme İl Müdürlüğüne ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz diyen Sarıçiçek daha yeşil bir Türkiye ve daha yeşil bir Erzincan için “Her KYK'lı Bir Fidandır” diyerek sözlerini bitirdi.