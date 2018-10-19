Erzincan'da hareket halindeki araç alev aldı

Erzincan'da hareket halindeyken bir anda alev alan araç korkuttu.

Erzincan'da öğle saatlerinde Talip Kaban Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra hareket halindeyken yanmaya başlayan araç korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Aracın motor kısmında başlayan alevleri söndürmek için aracın sürücüsü ve çevrede bulunan vatandaşlar seferber oldu. Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yanında bulunan benzinlikten yakıt aldıktan sonra yola koyulan 24 DT 944 plakalı araçtan nedeni bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden araç sürücüsü hemen araçtan indi. Bu arada yangın nedeniyle freni boşalan araç hareket etmeye başladı. Sürücüsünün güçlükle durduğu araç için akaryakıt istasyonundan hemen yangın söndürme tüpü getirildi. Ancak getirilen ilk tüp boş çıkınca çevredekiler başka bir yangın söndürme tüpü getirdi. İkinci getirilen yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale edildi ancak araç yanmaya devam edince Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik aracı devreye girdi. Temizlik aracından sıkılan su ile söndürülen araç etraftaki vatandaşların yardımı ile güvenli bir bölgeye çekilirken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.