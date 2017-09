Erzincan’da her okula bir emniyet görevlisi tahsis edildi

Erzincan Üniversitesi Başöğretmen Toplantı Salonu’nda düzenlenen "2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Tedbirleri" konulu toplantıda, okul çevresinde var olan ve oluşabilecek sorunların çözümü için Erzincan Valisi Ali Arslantaş, okul müdürleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek istişarede bulundu.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu’nun da katıldığı toplantıda; İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan sunumlarda, okul çevresinde alınacak güvenlik önlemlerin geçen yıllara göre daha fazla olacağı vurgulandı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, okul çevrelerinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla alakalı olarak emniyet birimlerinin yanı sıra vatandaşın da duyarlılık göstererek topyekün mücadele edileceğini aynı zamanda bu toplantının Erzincan’ın 8 ilçesinde kaymakamlar başkanlığında gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Toplantıda emniyet ve jandarma komutanlığı tarafından hazırlanan sunumların ardından konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, “Biz Valilik olarak devletin bütün eğitimle ilgili kurum ve kuruluşları ile yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde her anlamda hazırlıklarımız tamamlandı. Biz burada okul çevrisinde alınacak tedbirlerin neler olduğunu, geçtiğimiz yıl nelerin uygulandığını, bundan sonra nelerin uygulanacağını anlattık. Bu tedbirlerimizi güncelledik, geçmişten aldığımız derslerden daha uygulanabilir hale getireceğiz. Biz Erzincan’da başlattığımız bir uygulamada her okulun görevlisi olan bir emniyet görevlimiz olacak. Polis bölgesinde polis, jandarma bölgesinde jandarma olmak üzere her okula bir emniyet görevlisi tahsis edilmiş durumda. Bu görevlilerimiz en az haftada bir kez okul idarecileri ve öğretmenler ile olay olsun veya olmasın irtibat kuracak. Ayrıca bundan sonra bizim şuanda yapmış olduğumuz toplantının aynısını emniyet müdürlüğümüz ve jandarma komutanlığımız yılda dört kez sizlerle yapacaklar” dedi.

Okul çevrelerindeki güvenlik kameraları ve fiziki tedbirlerin durumu, okul çevrelerinde uyuşturucu ve benzeri madde satışına karşı alınacak önlemler, okul servis araçlarında öğrenci güvenliğine yönelik yapılması gereken konuların ele alınmasının ardından, toplantının sonunda karşılıklı bilgi alış verişinde bulunuldu. Tespit edilen eksikliklerin ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sorunların en kısa zamanda giderilmesi talimatını vererek, 2017-2018 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.