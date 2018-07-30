Erzincan’da ilk hac kafilesi 7 Ağustos’ta yola çıkacak.

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin hac vazifelerini yerine getirecekler Hacı adaylarının kutsal topraklara gitmeden önce açıklamalar da bulunarak, "Allah tüm Müslüman kardeşlerimize bu ibadeti yerine getirmelerini nasip eylesin" dedi.

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin hac ibadeti ile ilgili olarak yaptığı açıklama da “Erzincan İl Müftülüğü olarak din hizmetlerini sunarken bütün alanlarda elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bundan önceki dönemlerde ki Sayın Müftülerimiz ve beraber çalışan arkadaşlarımıza müteşekkirim. Arkadaşlarımdan çok güzel bir miras devir aldım. Bütün hizmeti geçenlerden Allah razı olsun. Bu yıl haç döneminde burada yeni görevi almış bulunuyorum. Erzincan İlimizden son üç yılın haç sayıları ile ilgili bilgi aktaracağım. Erzincan’da 2016 yılında 180 hacımız kutsal topraklara haç ibadetini yapmak için gidebilirken geçtiğimiz yıl 2017 yılında bu rakam 220 kontenjana çıkarılmış, bu rakama daha sonra şehit yakınları için ek kontenjan ilave edilmiş ve bu rakam 255 olmuş. Bu yıl 2018 yılında 220 hac sayısı ile başlandı fakat 25 yeni ilave ile 245 kardeşimizi Erzincan’dan kutsal topraklara uğurlayacağız inşallah. Hac vazifelerini yapmak isteyen hacı adaylarımızın bir kısmı şirketlerle gittiler. Diyanet İşleri Başkanlığımız kanalıyla gidecek arkadaşlarımızı ise inşallah 7 Ağustos günü hava alanından uğurlayacağız. 7 Ağustos sabahı 11.00 da Hava alanın da bir programımız olacak ve akabinde 14.30’da da inşallah kutsal topraklara uğurlayacağız. Hac hizmetlerimizin yanında insanlara kutsal topraklara olan hasretlerini gidermek için ve ayrıca değişik mezheplerden farklı değerlendirmeler olmakla beraber Hanefilerde sünnet olan, Şafilerce farz kabul edilen umre ibadeti hakkında da bilgi vermek istiyorum. Umre ibadeti için burada göreve başladıktan sonra arkadaşlarımdan geçmiş yıllara ait umre sayıları ile bir çalışma yapmalarını istedim. Burada sevindiğim şu, 2016 yılından 2017 yılının daha iyi olduğunu gördüm. Umre sezonu Kameri takvime göre saferi aya göre başladığından yani Ekim ayı gibi başlıyor ve Ramazan ayında son buluyor. Bu zaman dilimine göre değerlendirme yaptık. Geçen senenin durumuna göre Erzincan iki kat artmış. Geçen sene 580 kişi bu sadece Diyanet İşleri Başkanlığımızın sayıları özel şirketlerle birlikte Umre ziyareti yapan kardeşlerimizle birlikte bin sayısını geçiyor. Bu rakam İlimiz için güzel bir rakam gibi ama yine de istediğimiz gibi değil tabi ki. Bizim gönlümüz ister ki bütün Müslümanlar umre ibadetini yapsınlar. Peygamberimizin doğduğu ilk vahiyin geldiği birçok eziyetlerin yaşandığı, cefaların çekildiği ve sonun da İslam medeniyetinin intişarının oluştuğu, İslamiyet’in yayılmaya başladığının oraları görmek, Peygamberimizin ve arkadaşlarının İslamiyet’i yaymak için ne gibi mücadele verdiklerini idrak etmek için umre ibadetini yapmak önem arz ediyor. Bu kutsal yerlerde din kardeşlerimizle bir araya gelerek Vahdet’i ve kardeşliği hissetmek ve bizzat yaşayabilmek imkânını elimize geçirebilmektir. Değişik renk ve dillerde insanlarla aynı dini paylaşmak ve bir araya gelindiği toplantıdır hac ibadeti. İnşallah önümüzde ki dönemde Hac ibadetinden hemen sonra yeni sezonda Erzincanlı kardeşlerimizin daha çok bu ibadete yönelmeleri için gayret göstereceğim. Bu ibadeti en kolay hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Allah Hac vazifesini yapan ve umreye giden kardeşlerimizin ibadetlerini makbul eylesin. Yeni gidecek kardeşlerimizin de salimen gidip gelmelerini nasip eylesin” dedi.