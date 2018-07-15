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15 Temmuz 2018 13:16

Erzincan’da inşaatta göçük: 3 yaralı

Erzincan’da yapımı devam eden hastanenin üzerinde yapılmak için kurulan inşaat kalıplarının beton dökümü sırasında çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzincan’da inşaatta göçük: 3 yaralı

15 Temmuz 2018 13:16


Edinilen bilgiye göre olay, Erzincan merkez Başbağlar Mahallesi Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında meydana geldi.


Kurulan kalıplara beton dökmek için çalışıldığı esnada kalıplar çöktü. Çökme ile birlikte 3 inşaat işçisi yaralandı.


İşçiler durumu polis, sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, AFAD ve 112 sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan Belediye Başkanı olay yerine gelerek bilgi aldı ve yaralıların sağlık durumlarını kontrol etti.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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