Erzincan’da işaret dili ile 15 Temmuz Şehitleri anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Mücadele Günü dolayısıyla Erzincan Gençlik Merkezi üyesi gençler şehitleri anmak ve hain darbe girişimini unutturmamak için Dursun Ali Erzincanlı’nın yazdığı "30 Kuş" adlı şiiri işaret dili seslendirdiler. Türkiye yaralarını sararak tarihinin en zor ve en acı günlerini geride bırakırken demokrasi adına şehit düşen ve gazi olan kahramanlarını Erzincan Gençlik Merkezi üyesi gençler unutmadı. Gençlik Merkezi’nde işaret dili eğitimi alan gençler Dursun Ali Erzincanlı’nın yazdığı "30 Kuş" adlı şiiri işaret dili ile seslendirip hem şehitleri andılar hem de işitme engelli bireylerin hain darbe girişiminden haberdar olmaları için çektikleri videoyu yayınlayıp farkındalık oluşturmayı amaçladılar.

15 Temmuz’u unutturmamak adına böyle bir çalışma yaptıklarını belirten gençler 15 Temmuz gecesi vatan için canını veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıp gazilere şifa dilediler.