İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da jandarma aracı kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

Erzincan’ın İliç ilçesinde jandarma aracının yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 jandarma personeli şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde jandarma aracının yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 jandarma personeli şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, görevden dönen jandarma aracı, sürücüsünün Boyalık köyü civarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.


Kazada 1 jandarma personeli olay yerinde şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince İliç Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.