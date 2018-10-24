Erzincan'da jandarma aracı kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

Erzincan’ın İliç ilçesinde jandarma aracının yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 jandarma personeli şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde jandarma aracının yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 jandarma personeli şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, görevden dönen jandarma aracı, sürücüsünün Boyalık köyü civarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kazada 1 jandarma personeli olay yerinde şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince İliç Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.