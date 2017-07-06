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06 Temmuz 2017 11:58

Erzincan’da kaçak sigara operasyonu

Erzincan da 23 iş yerine kaçak sigara operasyonu yapıldı.

Erzincan’da kaçak sigara operasyonu

06 Temmuz 2017 11:58


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce kaçak sigara, tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işyerlerine yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen Duman 1 isimli operasyon çerçevesinde il merkezi ve ilçelerinde tespit edilen 23 işyerinde yapılan eş zamanlı aramalarda 5 bin 281 paket kaçak sigara, 85 paket kaçak puro tütünü ile içi doldurulup tek sigara olarak satışa hazır hale getirilmiş 31 bin 200 adet makaron ele geçirildi.


Gerçekleştirilen operasyon kapsamında işyeri sahibi şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.




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