Erzincan’da kadına yönelik şiddete dikkat çekildi

Müdürlük toplantı salonunda düzenlenen konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ın eşi Hatice Arslantaş, konferans öncesi yaptığı açılış konuşmasında, “Dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadele günü dolayısıyla kentte bir farkındalık yaratmak, kadınların haklarını, hukuklarını anlatmak, huzurlu bir toplum olma yolunda kadınların müreffeh bir yaşam sürmesi için bazı etkinlikler yapılıyor” dedi.

Arslantaş, şiddetin doğrudan bir insan hakkı ihlali olduğunu hiç bir inanç gelenek, töreye insana ve kadına şiddetin maruz kılınamayacağının altını çizdi.

Vali Ali Arslantaş’ın eşi Hatice Arslantaş açıklamasında; “Şiddetin her türlüsüyle olduğu gibi kadına yönelik şiddetle de sonuna kadar mücadele edilmelidir. Bizi biz yapan ortak değerlerimizde kadına şiddete yer yoktur. Toplumun her kesiminde, kadına yönelik şiddete sıfır tolerans anlayışının hakim olması, şiddet gören kadınlarımızın korunması ve şiddet uygulayanın mazur görülmediği bir anlayışın yaşam bulması için öncelikli olarak kadınlarımızın sahip oldukları haklar konusunda bilinçli olmasının ve kararlılıkla haklarına sahip çıkmasının önemi büyüktür." dedi.

Daha sonra konuşan Aile Sosyal Politikalar Erzincan İl Müdürü Muhammer Doğan, şiddetin kabul edilemez bir insanlık suçu, medeniyet ve inanç değerlerimizde kaynağı bulunmayan kadına yönelik şiddetin asla maruz gösterilemez olduğunu söyledi.

Doğan, kadına şiddetin toplumsal bir mesele olup, toplumun her kesimini ilgilendirdiğini belirterek şunları söyledi; “Kadına yönelik şiddet kadınların insan haklarında yararlanmalarında ciddi biçimde engellemekte yaşam, güvenlik, saygınlık, fiziksel ve ruhsal sağlık hakkı gibi temel insan haklarını ihlal etmektedir. ASP Bakanlığı olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması için çalışmaktayız. Devletimiz bu konuya büyük hassasiyet göstermekte, kadınlarımızın hem iş hem özel hayatlarında daha iyi koşullar altında yaşayabilmelerini sağlamak için her türlü düzenlemeyi hayata geçirmeye çalışmaktayız."

Konuşmaların ardından, Erzincan Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinden Yrd. Doç. Dr. Kader Polat, kadına karşı şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet konusunda, Erzincan Belediyesi Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi görevlisi psikolog Aybüke Aslan ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi konusunda katılımcılara sunum yaptılar.