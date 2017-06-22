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22 Haziran 2017 11:33

Erzincan’da Kadir gecesinde süt dağıtımı yapıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı etkinlik kapsamında Erzincan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Kadir Gecesi olması nedeniyle vatandaşlara süt dağıtıldı.

Erzincan’da Kadir gecesinde süt dağıtımı yapıldı

22 Haziran 2017 11:33


Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay’ın da hazır bulunduğu etkinlikle, Camii Kebir’de kurulan stantlarda vatandaşlara 3 bin adet süt dağıtıldı.


Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kadir Gecesi dolayısıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak ilimizde halkımıza süt ikramında bulunduk. Süt tüketiminin ülke çapında artması, gençlerimizin zararlı içeceklerden uzak durması ve süt içme alışkanlığının oluşması açısında farkındalık oluşturmak ve sütün tüketimini daha üst noktalara getireceğiz. Bu vesileyle tüm halkımızın Kadir Gecesini kutluyorum. ’’ dedi.




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