Erzincan’da Kadir gecesinde süt dağıtımı yapıldı

Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay’ın da hazır bulunduğu etkinlikle, Camii Kebir’de kurulan stantlarda vatandaşlara 3 bin adet süt dağıtıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kadir Gecesi dolayısıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak ilimizde halkımıza süt ikramında bulunduk. Süt tüketiminin ülke çapında artması, gençlerimizin zararlı içeceklerden uzak durması ve süt içme alışkanlığının oluşması açısında farkındalık oluşturmak ve sütün tüketimini daha üst noktalara getireceğiz. Bu vesileyle tüm halkımızın Kadir Gecesini kutluyorum. ’’ dedi.