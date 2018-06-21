Erzincan’da kan bağışçıları ödüllendirildi.

Türk Kızılay’ı Erzincan Kan Bağış Merkezi’nin her yıl devam ettirdiği ve en çok kan bağışçılarının ödüllendirildiği programda 120 kişiye altın, gümüş ve bronz madalya verildi.

Türk Kızılay’ı Erzincan Kan Bağış Merkezi Müdürü Uzman Dr. Mesut İlter ödül töreninde yaptığı konuşmada; “Kızılay Kan Bağışı Merkezi veya Türk Kızılay’ının kan bağışı kampanyalarının madalya törenini diğer toplantılardan ayıran benimde en çok sevdiğim özellik nedir diyecek olursak, gerçekten bağışçı olan insanların, her birinin bir şekilde katkısı olan insanların burada olmasıdır.Kan bağışında bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Erzincan’da düzenli kan bağışında bulunan 120 kişiye altın, gümüş ve bronz madalya verildi.37 kez kan bağışında bulunan Savaş Kotan isimli bağışçıya altın, 25 kez bağış yapan 20 kişiye gümüş madalya, 10 ve üzeri bağış yapan 99 kişiye ise bronz madalya verildi. Madalya töreninden sonra kan bağışçıları ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu.