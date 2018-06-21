Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 13:29

Erzincan’da Kan Bağışçıları ödüllendirildi

Erzincan’da kan bağışçıları ödüllendirildi.

Erzincan’da Kan Bağışçıları ödüllendirildi

21 Haziran 2018 13:29

Türk Kızılay’ı Erzincan Kan Bağış Merkezi’nin her yıl devam ettirdiği ve en çok kan bağışçılarının ödüllendirildiği programda 120 kişiye altın, gümüş ve bronz madalya verildi.


Türk Kızılay’ı Erzincan Kan Bağış Merkezi Müdürü Uzman Dr. Mesut İlter ödül töreninde yaptığı konuşmada; “Kızılay Kan Bağışı Merkezi veya Türk Kızılay’ının kan bağışı kampanyalarının madalya törenini diğer toplantılardan ayıran benimde en çok sevdiğim özellik nedir diyecek olursak, gerçekten bağışçı olan insanların, her birinin bir şekilde katkısı olan insanların burada olmasıdır.Kan bağışında bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.


Konuşmanın ardından Erzincan’da düzenli kan bağışında bulunan 120 kişiye altın, gümüş ve bronz madalya verildi.37 kez kan bağışında bulunan Savaş Kotan isimli bağışçıya altın, 25 kez bağış yapan 20 kişiye gümüş madalya, 10 ve üzeri bağış yapan 99 kişiye ise bronz madalya verildi. Madalya töreninden sonra kan bağışçıları ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç