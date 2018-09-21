Erzincan'da kantin ve yemekhanelerde gıda denetimi

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesine bağlı gıda denetçileri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Erzincan'daki okulların kantinleri ve yemekhanelerinde denetimlere başladı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin'in de katıldığı denetimler titizlikle devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Şahin, "İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli gıda kontrolörleri tarafından tüm yıl boyunca aksamadan süren bu denetimlerde; okul kantinlerinin genel hijyen, personel hijyeni, ekipman hijyeni, kullanılan gıda bileşenlerinin uygunluğu ve muhafaza şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri kontrol ediliyor" dedi.

Kantin personellerinin ve okul idarecilerinin açıkta satılan ambalajsız, etiketsiz, üretim ve son tüketim tarihi olmayan gıdaların kesinlikle tercih etmemesi gerektiğini söyleyen Şahin "Okul kantinlerinin yanı sıra okul çevresinde, öğrencilerin yararlandığı gıda satış ve toplu tüketim yerlerini de denetleyerek öğrencilerimizin uygun olmayan, kalitesiz ve son tüketim tarihi geçmiş zararlı besinlerden uzak durmalarını sağlıyoruz" dedi.

Öğrencilerden herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda hattına ihbarda bulunmalarını isteyen Şahin "Alo 174 Gıda Hattı 24 saat boyunca hizmet veriyor gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak bildirmeleridir." dedi.