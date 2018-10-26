Erzincan'da kar nedeniyle koyun sürüleri yaylada mahsur kaldı

Erzincan'da etkili olan kar yağışı yaylada bulunan sürü sahiplerini zor durumda bıraktı. Kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çobanlar hem soğuk ile mücadele etti hem de koyunların aç kalmaması için büyük çaba sarf etti. Çobanlar karlı ve soğuk havada da olsa şarkı söylemeyi ihmal etmedi.

Erzincan'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yayladan köylerine doğru hareket halinde olan sürüler kar yağışından olumsuz etkilendi. Kara hazırlıksız yakalanan çobanlar ve koyun sürüleri yaylada mahsur kaldı. Bir yandan soğuk hava ile mücadele eden çobanlar diğer yandan da hayvanlarının donmaması için mücadele etti.

Erzincan'ın Karadaş Yaylasında kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını belirten sürü sahibi Celal Gül, "Yaylada mahsur kaldık. Durumlarımız hiç iyi değil. Bizim için sürpriz bir kar yağışı oldu. Hallerimiz perişan şu anda. Bu tarihte kar yağışını beklemiyorduk ama takdiri ilahi. Yollarımız da kapalı. Komşu köylerden biraz ot getirip koyunlarımıza dağıttık" diye konuştu.

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı bir mezrada mahsur kalan bir başka sürü sahibi Cihan Boz ise "26 Ekim 2018 bugün kar ile beraber uyandık. Rahat bir 20 santim yağmıştı. Uyandığımızda koyunlarımızı nasıl doyuracağımızı düşünüyorduk. Bulunduğumuz yüksek yaylada kar çoktu o nedenle biraz daha aşağı indik. Burada yukarıya göre kar daha az. Kışlık saman ve arpamız hazır değil o nedenle koyunlarımızı doyurmada sıkıntı çekiyoruz. Bizim gibi birçok insan var zor durumda olan. Bütün Şavak aşireti şu anda kara yakalanmış durumda" diye konuştu.

Bir yandan soğuktan korunmaya çalışan bir yandan da koyunlarını doyurmaya çalışan çobanlar, soğuk havada da olsa şarkı söylemeyi ihmal etmedi.