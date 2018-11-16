Erzincan'da kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

Erzincan'da kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yolları, Erzincan İl Özel İdaresi ekiplerince açılıyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan köy yolları gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer yaklaşık yarım metreye ulaştığı mezralarda büyük ve küçükbaş hayvanları ile zor anlar yaşayan köylülerin yardımına ise özel idare ekipleri yetişti.

Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışı nedeniyle merkezde 2, Çayırlı'da 2, Üzümlü'de 2, Otlukbeli'nde 2, Refahiye ilçesinde 20 olmak üzere ulaşıma kapanan toplam 33 köy yolundaki karla mücadele çalışmalarını 5 ayrı ekiple sürdürüyor.