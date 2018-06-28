Erzincan’da kızlar futbolla tanışıyor.

Erzincan Gençler Gücü Spor Kulübü kızların küçük yaşta futbolla tanışmasına olanak sağlıyor.

Erzincan Gençler Gücü Spor Kulübü 2017 - 2018 dönemi yaz futbol kursuna 20 civarında öğrencisiyle Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumunda başladı. Haftanın 2 günü yapılacak antrenmanlarda bayan futbol takımı güçlendirilmeye çalışılacak.

Şehir Stadında aileleri ile birlikte gelen futbol meraklısı bayan sporcular antrenörler eşliğinde futbolun temel kavramlarını öğrenerek ileriye dönükte bu alanda yatırımlar yapıyorlar.

Başlatılan yaz futbol kursu hakkında açıklamalarda bulunan Erzincan Gençler Gücü Spor Kulübü Başkanı Bülent Sarıkaya; “Her yıl olduğu gibi bu yılda kulübümüz yaz futbol okulu kursunu başlattı. Alt yapımızdaki çocuklarımızla birlikte burada futbolun temel tekniklerini çalışıyoruz. Yaklaşık 20 civarında sporcumuz olup onlara futbolun güzelliklerini gösteriyoruz. Katılım gayet istediğimiz gibi ve aileler destekliyorlar. Burada çok güzel vakit geçirmeleri için elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Haftada iki gün Salı ve Perşembe günleri şehir stadında yapacağız. Bu antrenmanları sabah 8;.00 - 10:00 saatleri arasında olacak. Havalar çok sıcak olduğu için çocukların bundan olumsuz yönde etkilenmesini istemiyoruz. Futbol oynamak isteyen bütün kızlarımızı buraya davet ediyoruz. Bu ücretsiz bir kurs kendi akranlarıyla birlikte futbolun temel tekniklerini öğrenmelerine yardımcı olacağız” şeklinde konuştu.