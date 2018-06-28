Erzincan’da kubar esrar ve 432 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

500 gram kubar esrar ve yasadışı ekilen 432 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce Erzincan İl genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Kemah İlçesi, Sarıyazı Köyünde ikamet eden M.D. isimli şahsın, dedesi M.Ö.’nün evinin bahçesinde esrar maddesi imal etmek amacıyla kenevir bitkisi ekimi yapıldığının öğrenilmesi üzerine; Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sarıyazı Köyünde kenevir ekimi yapıldığı tespit edilen alanda yapılan aramada, 2.500 gram kubar esrar ve yasadışı ekilen 432 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan adli işlem başlatılarak, şüpheli M.D. gözaltına alındı. Ele geçirilen 432 kök kenevir bitkisi ise alınan numunenin ardından yakılmak suretiyle imha edilerek, 2.500 gram kubar esrara ise el konuldu.