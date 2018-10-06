Erzincan'da kuyumcu soyan hırsızlar yakalandı

Erzincan'da iki kuyumcu dükkanından yaklaşık 4 bin TL değerinde altın kolye ve küpe çalan şahıslar, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan, Y.Ç.(49), B.A.(45) ve B.K.(29) isimli şahısların Erzincan'a F.Ç.(37) isimli şahsın kullandığı araçla geldikleri ve olay sonrası şehirden ayrıldıkları öğrenildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünün, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile yaptığı koordineli çalışmaları neticesinde, şüpheli 4 şahıs kullandıkları araç içerisinde çalıntı ziynet eşyaları ile birlikte Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheli şahısların Sivas'ta da aynı şekilde kuyumculardan yaklaşık 20 bin TL değerinde çaldıkları ziynet eşyaları da ele geçirildi.

Ayrıca şüpheli dört şahsın; Denizli, Konya, Karaman ve Balıkesir illerinden 8 farklı hırsızlık suçundan firari olarak arandıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine dün teslim edilen şüpheli şahıslardan Y.Ç.(49), B.A.(45) ve B.K.(29) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, F.Ç.(37) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.