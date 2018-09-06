Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 09:03

Erzincan’da “Mahalleliler Buluşuyor” programları devam ediyor

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Mahalleliler Buluşuyor” programı kapsamında Taksim Mahallesi ve İzzetpaşa Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Erzincan’da “Mahalleliler Buluşuyor” programları devam ediyor

06 Eylül 2018 09:03

Programlarda Mahalle muhtarları ve Başkan Başsoy’un konuşmalarının ardından Erzincan Belediyesinin kurmuş olduğu halk oyunları ekibi ve tiyatro ekibi, Melih Salcan’ın Hacivat Karagöz gölge oyunu ve aşıklar atışmasıyla mahalleliler güzel bir yaz akşamı yaşadı. Programların sonunda çekilişle hediye dağıtıldı.


Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy mahallelerde, gerçekleştirilen projeleri bir slaytla mahalle sakinlerine sundu. Başsoy konuşmalarında ; “Daha fazla birlik daha fazla beraberlik ve daha fazla dayanışma için buluşuyoruz. Erzincan Belediyesi olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bizim için Ergenekon Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi ne ise diğer mahallelerimiz de aynı, Biz bu göreve gelirken belli bir kesime hizmet için gelmedik tüm Erzincan’a hizmet için geldik. Rabbim bize ömür verdikçe memleketimize hizmet için elimizden geleni yapacağız. Programa katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.”dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç