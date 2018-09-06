Erzincan’da “Mahalleliler Buluşuyor” programları devam ediyor

Programlarda Mahalle muhtarları ve Başkan Başsoy’un konuşmalarının ardından Erzincan Belediyesinin kurmuş olduğu halk oyunları ekibi ve tiyatro ekibi, Melih Salcan’ın Hacivat Karagöz gölge oyunu ve aşıklar atışmasıyla mahalleliler güzel bir yaz akşamı yaşadı. Programların sonunda çekilişle hediye dağıtıldı.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy mahallelerde, gerçekleştirilen projeleri bir slaytla mahalle sakinlerine sundu. Başsoy konuşmalarında ; “Daha fazla birlik daha fazla beraberlik ve daha fazla dayanışma için buluşuyoruz. Erzincan Belediyesi olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bizim için Ergenekon Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi ne ise diğer mahallelerimiz de aynı, Biz bu göreve gelirken belli bir kesime hizmet için gelmedik tüm Erzincan’a hizmet için geldik. Rabbim bize ömür verdikçe memleketimize hizmet için elimizden geleni yapacağız. Programa katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.”dedi.