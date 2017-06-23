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23 Haziran 2017 10:54

Erzincan’da minik öğrencilerden örnek davranış

Erzincan’da minik öğrenciler örnek bir davranış sergilediler.

Erzincan’da minik öğrencilerden örnek davranış

23 Haziran 2017 10:54


İnci Tanesi Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileri, “Üzerinde her canın hakkı var, bu Ramazan ve her zaman” temasıyla bu yıl ülkemizin Ramazan gündemini vurgulayan bilinçten hareketle, yardımlaşma ve paylaşma düşüncelerini harekete geçirerek, okullarında “sanat etkinlikleri” kapsamında hazırlamış oldukları kumbaralarını kendi harçlıklarıyla doldurarak Suriyeli öğrencilere verilmek üzere İl Müftülüğü’ne teslim ettiler.


İl Vaizi Aydın Öçalan ve Müftülük Mescidi İmam Hatibi Lütfi Şimşek aracılığıyla miniklerin teslim ettikleri yardım paraları, Suriyeli öğrencilere ulaştırılmak üzere teslim alındı.




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