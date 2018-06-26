Erzincan’da müftülük ilk resmi nikahı kıydı

Erzincan İl Müftülük salonunda Hacer Aksu ve Sadrettin Burak Reyhan çiftinin nikah merasimi şahitler huzurunda gerçekleştirildi. Nikah merasiminde ilk olarak Erzincan İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Ali Şen tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. Daha sonra Erzincan İl Müftü Vekili Mahmut Bektaş resmi nikahı kıydı. Nikah sonrasında Bektaş dua edip çifte evlilik ile ilgili sohbet etti.

Erzincan İl Müftülüğü tarafından ve ilk olarak nikahları kıyılan Hacer Aksu ve Sadrettin Burak Reyhan çifti, Erzincan’da müftülük tarafından ilk kez nikahlarının kıyılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

Erzincan İl Müftü Vekili Mahmut Bektaş, müftülük tarafından yapılacak olan resmi nikahların Pazartesi ve Çarşamba günleri kıyılacağını ifade etti. Bektaş; “Bugün sevinçli ve hayırlı bir gündeyiz. Erzincan İl müftülüğü olarak ilk resmi nikahı kıymış bulunmaktayız. Bundan sonra İnşallah Pazartesi ve Çarşamba günleri İl müftülüğü olarak burada resmi nikahı kıyacağız. Bu nikahımız ile ilk önce resmi işlemlerimizi yapıyoruz. Sonra akabinde duamızı yapmak sureti ile bütün çiftlerimize mutluluk temennisinde bulunmaktayız. Rabbim bütün evlenen kardeşlerimizi mutlu mesut bahtiyar eylesin. Vatandaşların şuanda çok bir yoğunluğu yok. Ama duyuldukça ilk resmi nikahımız olduğundan ilerleyen günlerde sayı artar diye düşünüyoruz. Bu merasimi Pazartesi ve Çarşamba günleri yapacağız.” Dedi.