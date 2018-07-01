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01 Temmuz 2018 11:24

Erzincan’da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından Erzincan’da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi.

Erzincan’da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

01 Temmuz 2018 11:24


Türkiye’de nadiren kendini gösteren yaban hayvanlarından vaşak, Erzincan’da DKMP ekiplerinin tür izleme çalışmaları sırasında kameraya yansıdı. Türkiye’de bulunan en büyük kedi türlerinden biri olan vaşak, Erzincan’ın kırsal kesiminde görüldü. Dağlık arazide tek başına dolaşan vaşak, bir süre görüntülendikten sonra mağaraya girerek gözden kayboldu.


İnsanlar tarafından çok nadir görüntülenebilen vaşaklar, büyük kulakları ve kalın kürkleriyle dikkat çekiyor. Büyük kulakları yer altında saklanmış olan avlarının yerini tespit etmelerine yardımcı oluyor. Yaban hayatının çeşitliliği ve zenginliği açısından nesli tükenmekte olan canlıların korunması doğal denge açısından büyük önem arz ediyor.




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