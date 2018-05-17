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17 Mayıs 2018 10:02

Erzincan’da öğrenciler bilime teşvik ediliyor

Erzincan’da lise ve ortaokul öğrencileri düzeyinde bir ilk olan ve bu yıl ana teması “Fen Bilimleri Eğitiminde Deneysel Çalışmalar” olarak belirlenen ve fen bilimleri alanlarında branş öğretmenleri danışmanlığında, öğrencilerin müfredat içerisindeki konu ve kazanımlara yönelik tasarlayacakları deneyleri bilimsel kongre kültürü hassasiyetiyle sunacakları bir çalışma ortamı oluşturulması, bu sayede öğrencilerin araştırma ve tartışma becerilerinin geliştirilmesi için “TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Erzincan’da öğrenciler bilime teşvik ediliyor

17 Mayıs 2018 10:02


Düzenlenen etkinlikte başta Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bilim kurulu üyeleri ve düzenleme kurulu olmak üzere otuzdan fazla kişi görev aldı.


Programın ilk kısmında protokol konuşmaları, Doç. Dr. Güntay Taşçı tarafından “Fen bilimlerinde deneyin önemi” konulu bilimsel konuşması, poster alanının gezilerek sunulan bildirilerin incelenmesi yer aldı. Daha sonra ise, sözlü bildirilerin öğrenciler tarafından sunulduğu ve başkanlıklarını Sempozyum Bilim Kurulu Üyeleri olan Prof. Dr. Ekrem Köksal, Doç. Dr. Güntay Taşçı, Doç Dr. Sema Altun Yalçın ve Doç Dr. Osman Çubuk’un yaptığı oturumlar yer aldı.


Düzenlenen bu etkinlikte 29 farklı okuldan 68 öğretmen ve 154 öğrenci katılımı ile sözlü ve poster olmak üzere 82 bildiri başvurusu içerisinden bilim kurulu üyeleri tarafınca seçilen 27 bildiri sözlü poster olarak sunuldu. Sunulan bildiriler gerekli kontrol ve düzenlemeler yapıldıktan sonra bildiri kitapçığı şeklinde yayımlandı ve katılımcılara verildi.


Sempozyum Prof. Dr. Ekrem Köksal ve Düzenleme Kurulu Başkanı Uğur Mutlu tarafından yapılan kapanış konuşması ve tüm katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.


Sempozyuma Erzincan Belediye Başkan Vekili Halit Mutlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Polat ve Prof. Dr. Abdulkadir Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Öğretim üyeleri, Milli Eğitim Müdür yardımcıları-Şube Müdürleri, kurum müdürleri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.




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