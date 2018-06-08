Erzincan’da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı ikinci dönem karne dağıtım törenine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Eşi Hatice Arslantaş, Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Eşi Berna Şensoy, Erzincan Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu, Eşi Sibel Aksoylu, okul idaresi ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş şu ifadelere yer verdi; “2017-2018 Eğitim Öğretim yılını büyük bir başarıyla tamamlamış olmanın gururu içerisindeyiz. Bu yılki öğrenim yılı gerek eğitim ve öğretim arkadaşlarımız, öğrencilerimizle yeni buluşturduğumuz Demirkent Beldemizde bulunan Terzibaba İmam Hatip Ortaokulumuzda bulunmaktan dolayı da büyük bir heyecan duymaktayız. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı sizler için çok başarıl geçti. Bu başarıyı rakamlarla değerlendiriyoruz. Çünkü sayabildiklerimize iş, sayamadıklarımıza yoğunluk diyoruz. Toplam 41 Bin 794 öğrencimiz bugün karne alacak. 4 Bin’e yakın öğretmenizin tamamı tatili hak etti. Anaokulunda 5 Bin rakamlarını yakalayarak tarihimizde ki en verimli dönemi yaşadık. Yine 3-4-5 yaşlarda okullaşma oranlarında Türkiye birincisiyiz. Ortaokullarımızda, İlkokullarımızda, Liselerimizde devam eden çeşitli projelerimiz var. 8’ci sınıftaki öğrencilerimiz liseye geçmenin heyecanını yaşıyorlar. 12’ci sınıf öğrencilerimiz yeni bir hayatın kademesine atlamayı planlıyorlar. Benim burada velilere tavsiyem her çocuğun bir ergen olduğu, sadece kendisiyle kıyaslanıp, kendisiyle yarıştığı gerektiği, bir başkasının, akrabanın, komşunun, sınıf arkadaşlarıyla kıyaslanmaması gerekmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü ile beraberindekiler öğrencilere karnelerini dağıttı.