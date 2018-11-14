Erzincan'da öğrencilerden duyarlılık örneği

Erzincan'da çevre duyarlılığını artırmak ve çevre temizliğini yaymak adına Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencileri tarafından çevre temizliği yapıldı.

Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim elemanları Öğretim Görevlisi Gürcan Ekinci ve Arş. Gör. Fatma Tokat nezaretinde “Doğacılık” kapsamında Üniversite Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencileri, Erzincan Kurutilek Köyü üzerindeki Atatepe mıntıkasında yıllarca biriken çöpleri temizleyerek halka çevre bilinci örneği gösterdi.

Öğretim Görevlisi Gürcan Ekinci Erzincan'ın gece ve gündüz en güzel seyir yerlerinden biri olan Atatepe'nin yıllarca sorumsuz insanların şişe ve plastik malzemelerle bir çöplük haline geldiğini belirterek “Doğacılık ” dersi kapsamında halkımıza biraz da olsun çevre duyarlılığı aşılamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Öğrencilerin de büyük bir özveri ile çalıştıklarını da dile getiren Ekinci, “Umarım çevre duyarlılığını artırmak adına güzel bir mesaj verebilmişizdir” dedi.