Erzincan'da öğrencilere deprem bilinçlendirme semineri

Erzincan'da AKUT Arama Kurtarma Derneği Seminer Birimi Gönüllüleri tarafından ilde bulunan kamu okullarındaki eğitim-öğretim gören yaklaşık 30 bin öğrenciye yönelik olarak deprem bilinçlendirme seminerleri başladı.

AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında imzalanan protokol kapsamında; Erzincan'daki okullarda deprem seminerleri vermek üzere AKUT Seferihisar'dan başlayarak AKUT Denizli ve AKUT Eskişehir gönüllülerinin katılımı ile başlayan ve öğrenci ve öğretmenler tarafından ilgi ile karşılanan bu seminerlerin yaklaşık 20 gün sürmesi planlanıyor.

Afetlere karşı daha dirençli nesiller yetiştirilebilmesi için kendi kurulu oldukları bölgelerde gerek öğrencilere gerekse vatandaşlarına yönelik Afet ve Deprem Bilinçlendirme Seminerleri verdiklerini belirten AKUT Gönüllüleri, ülkede son yüzyılda yaşanan en büyük doğal felaketin iz bıraktığı Erzincan'da bir farkındalık yaratarak Depremin değil Çarpık Kentleşme ve Bilimsel Verilerden uzak olarak imal edilen yapıların insana zarar verdiklerini belirtip bu farkındalığı Erzincan'a yansıtmak üzere gönüllü olarak geldiklerini ifade ettiler.