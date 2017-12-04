Erzincan’da Okul Sporlarında Kros Heyecanı

Erzincan’da Okul Sporlarının 2017-2018 Eğitim öğretim yılı faaliyetleri aralıksız olarak devam ediyor. Okul Sporlarının faaliyet programında yer alan Yıldızlar, geçler İl birinciliği müsabakaları yapıldı. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait Tartan atletizm pistinin etrafında gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular birinci olmak adına tüm güçlerini ortaya koydular.

Yıldız kızlar 2000metre, yıldız erkekler 3000 metre, A Genç kızlar 3000 metre, B Genç kızlar 3000 metre, a Genç erkekler ve B genç erkekler ise 5000 metrelik parkurda birinci olma için ter döktü. Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları takımlara ise kupaları düzenlenen tören ile verilirken, yarışmada derece yapan takımlar Erzincan’ı grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazandılar.

DERECELER

Yıldız kızlar ferdi sıralamada İrem Taştan birinci, Gülizar Akgül ikinci, Melisa Aydaş üçüncü, Irmak Göze ise dördüncü oldu. Yıldız kızlar okul sıralamasında ise Şehit Cengiz Topel Mithat Paşa Ortaokulu birinci, Sümer Ortaokulu ikinci, Doğa Koleji üçüncü, Vali metin İlyas Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Yıldız erkekler ferdi sıralamasında, Muhammet Talha Savaş birinci, Doğukan Ömür Altıntaş ikinci, Baran Kara üçüncü, Enes Keleş ise dördüncü oldu. Yıldız erkekler okul sıralamasında ise; Çukurkuyu Fatih Ortaokulu birinci, Şehit Cengiz Topel Mithat Paşa Ortaokulu ikinci, Dr. Cahit ziya Uluköy Ortaokulu üçüncü, Şehit Er Süleyman Aydın ortaokulu ise dördüncü oldu.

A genç kızlar ferdi sıralamasında Yağmur Yıldız birinci, Hülya Gezeroğlu ikinci, Kardelen Sofi üçüncü, Elvira Kamaloğlu ise dördüncü oldu. A genç kızlar okul sıralamasında ise Spor Lisesi birinci, Atatürk mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, İpekyolu Mesleki Teknik Anadolu lisesi ise üçüncü oldu.

B genç kızlar ferdi sıralamasında Esmanur Akpınar birinci, Berivan ataş ikinci, Havvanur Memil üçüncü, Rabia Şahin ise dördüncü oldu. B genç kızlar okul sıralamasında ise Spor Lisesi birinci, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci oldu.

A genç erkekler ferdi sıralamasında Şakir yeşil birinci, Fırat Kurnaz ikinci, Barış Çeçen üçüncü, Vedat Akan ise dördüncü oldu. A genç erkekler okul sıralamasında ise, Fatih Teknik Anadolu Meslek Lisesi birinci, Spor Lisesi ikinci, Erzincan Teknik Meslek lisesi üçüncü oldu.

B genç erkeler ferdi sıralamasında Yusuf Ateş birinci, Yusuf İslam Keskin ikinci, Hasan Aktuğ üçüncü, Resul Akbulut ise dördüncü oldu. B genç erkekler okul sıralamasında ise Spor Lisesi birinci, Gülcelal Toraman Mesleki ve Teknik Lisesi ikinci, Hürriyet Meslek ve Teknik Lisesi ise üçüncü oldu.