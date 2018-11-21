Erzincan'da Okullar Z Kütüphanelere kavuşuyor

Erzincan'da üç okula yaptırılan Z Kütüphanelerin açılışı yapıldı.

Erzincan Lisesi,Erzincan Ortaokulu ve Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokuluna yapılan Z-Kütuphanelerinin açılışı yapıldı. Açılışa Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanı Hüseyin Burak Fettahoğlu, Erzincan İl Milli eğitim Müdürü Aziz Gün, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Açılış öncesi konuşan Erzincan İl Milli eğitim Müdürü Aziz Gün, Z kütüphanelerin önemine değindi. Gün; “İlimizde toplam 21 adet Z Kütüphane var. Bu 21 Z Kütüphanenin 10 tanesi Burak başkanımın döneminde Erzincan'a verilmiş olan kütüphaneler. Bunların 10 tanesi ilçelerde diğerleri merkezde 2 tanesi şuan da ihale aşamasında ve bitmek üzere. Okullarımızla ilgili olarak yapılan bütün çalışmalarda hep söylediğimiz şey şudur. Okullarımızda farklı birimler var. Derslikler var. Atölyeler var. Laboratuarlar var, kantin var ve kütüphaneler var. Çocuklarımızı koşarak gitmek istedikleri en önemli yer veya gitmek için can atmaları gerekli yer kütüphaneler olması lazım. Bu durumda bakanlığımız son dönemlerde farklı bir konsept ile Z Kütüphane hem zemin katta bulunması hem zenginleştirilmiş konsept olarak ta farklı bir şekilde sunum olarak çocuklarımızın rahat edebileceği bir mekan. İl olarak Türkiye ortalamasının da çok üzerindeyiz. Eski para ile 10 kütüphane bir trilyona yakın bir para Erzincan'a gönderildi ve çocuklarımızın istifadesine sunuldu. İnşallah gelecekte Erzincan'da eğitimin kalitesinin üst noktalara çıkmasıyla ilgili olarak bu kütüphanelerinde ciddi katkısı olacaktır. Burada bizim hedefimiz amacımız şu kütüphaneyi yapıp bırakmak değil. Dolu dolu geçiyor mu? Çocuklar bundan istifade ediyor mu? Amacına vakıf bir şekilde burada çalışmalar yapılıyor mu? Bundan sonrası bizim işimiz. Bundan öncesin de Bakanlığımız ve başkanlığımızın bize ciddi yardımları ve destekleri oldu. Bize düşen gençler, bundan sonra buraları uğrak olarak, mekan olarak seçmeniz ve sürekli buralarda kendinizi geliştirmek amacıyla buralarda bulunmanız” dedi.

Açılışı katılan Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanı Hüseyin Burak Fettahoğlu ise Erzincan'a toplamda Z kütüphaneler için 1 Milyon 772 bin TL ödenek verildiğini ifade etti. Fettahoğlu; “Biz 2014 yılından itibaren Türkiye genelinde Z kütüphane dediğimiz zenginleştirilmiş kütüphane projesi Milli Eğitim Bakanı olarak faaliyete geçirdik. 2014 yılından itibaren Türkiye genelinde bin 344 adet zenginleştirilmiş kütüphane yaptık. 100 milyon Türk Lirası Milli Eğitim Bakanlığı ödenek tahsis etti bu kütüphaneler için. Bu kütüphaneler 21 adedi de biraz önce sayın müdürümde bahsetti. Erzincan'a bu anlamda da pozitif bir ayrıcalık tanındı. 21 adedi Erzincan'da 10 tanesi bu yıl için gönderildi. Toplamda Erzincan'a 1 Milyon 772 Bin TL ödenek gönderilerek 21 adet Z kütüphane yapıldı. Milli Eğitim bakanlığı olarak biz işin ön koşulunu tamamladık. Görevimizi buralara kütüphane yaparak gerçekleştirdik. Bundan sonra önemli olan sizlerin bu renkli okuma alanlarında iyi bir şekilde faydalanabilmeniz. Biz hep Türk İslam tarihine nam salmış ünlü bilim adamlarımız da övünüyoruz. Bunların geçmişine baktığımız zamanda günde en az 10 saat kitap okuma ile ilgilenen bilim adamları olan bir tarihten bir Mirastan bahsediyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz de bu tarihi, bu mirası devam ettirsin. Ben Erzincan'daki kütüphanelerin hem Erzincan'daki öğrencilerimiz için hep diğer ülke genelinde yaptığımız kütüphanelerden faydalanana öğrencilerimizin için iyi bir şekilde buralardan istifade ederek yeni Katip Çelebi'ler, yeni Necip Fazıl'lar, yeni Mehmet Akif Ersoy'lar İnşallah bu kütüphaneler sayesinde ayıları artsın bu tarzda bilim adamlarımız ilim adamlarımız yetişsin. Erzincan'ın gençlerimize çocuklarımıza Hayırlı çalışmalar getirmesini temenni ediyorum.“ dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan Z kütüphaneler gezildi.