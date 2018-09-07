Erzincan’da ölümlü kaza azalırken yaralanmalı kazalar arttı

Erzincan trafik kazası istatistiklerine göre, Erzincan’da ölümlü kaza oranlarında %30 azalma olurken, yaralanmalı kaza oranlarında %22 artış oldu. Bu artışın sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği belirlendi.

Erzincan 2017 yılı ilk 8 aylık zaman diliminde toplamda 464 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalardan 10’u ölümle, 454’ü yaralanmayla sonuçlandı. 2018 yılının aynı döneminde ise toplamda 563 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana gelmiş, bu kazalardan 7’si ölümlü, 556’sı yaralanma ile sonuçlanmıştı. 2018 yılında bir önceki yıla göre ölümlü kaza oranlarında %30 azalma olurken, yaralanmalı kaza oranlarında %22 artış oldu.

PTS kayıtlarına göre 2017 yılının ilk 8 ayı sonunda Erzincan’dan geçiş yapan araç sayısı 4.800.000 adet iken, 2018 yılının aynı döneminde % 127 artarak 10.880.000 adet olduğu gözlemlendi.

2017 yılının 8. ayı sonunda Erzincan’a tescilli araç sayısı 57.140 iken, 2018 yılı 8. ayı sonunda % 4 artarak 59.543 oldu.

Kazaların meydana geliş sebepleri genel olarak incelendiğinde, hız ihlallerinin, kavşaklarda geçiş önceliğine uymamanın ve araç kullanma sürelerine uymamanın en başta gelen kaza sebepleri olduğu anlaşılıyor.

Yapılan araştırmalardan Emniyet kemeri kullanmanın, kazalar sonunda meydana gelen ölüm ve ağır yaralanmaları %30 ile % 70 arasında azalttığı anlaşılıyor. Ülkemiz genelinde emniyet kemeri takma oranı şehirlerarası yollarda %61.5, şehir içi yollarda % 42.4 olup, meydana gelen kazalar sonucunda ölüm ve yaralanma oranlarının yüksek olmasında emniyet kemeri ve kask takmamanın önemli bir etken olduğu anlaşılıyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, trafik kazalarını azaltmak amacıyla İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda trafikle ilgili yetki ve sorumluluğu olan tüm kurum temsilcilerinin katılımı ile ‘Trafik Kazalarını Önleme Planı’ hazırlanarak yürürlüğe konulduğunu, bu plan doğrultusunda hız ve emniyet kemeri ihlalleri başta olmak üzere tüm trafik kural ihlallerine yönelik yoğun denetimler yapılarak, tespit edilen ihlallere gerekli cezai işlemler istisnasız olarak tatbik edileceğini söyledi.