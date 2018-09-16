Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Erzincan’da kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.
Erzincan'da kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Nurettin Kutlu'nun kullandığı 24 DF 482 plakalı otomobil, Erzincan-Kemah karayolu 10. Kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 5 metreden şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın ardından araç devrildiği yerden çekici ile çıkarıldı.