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Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Erzincan’da kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Nurettin Kutlu'nun kullandığı 24 DF 482 plakalı otomobil, Erzincan-Kemah karayolu 10. Kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 5 metreden şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazanın ardından araç devrildiği yerden çekici ile çıkarıldı.

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