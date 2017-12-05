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05 Aralık 2017 09:07

Erzincan’da Özel Sporcular Jimnastik şampiyonası yapıldı

Erzincan’da 7 ilden sporcuların katılımıyla Jimnastik şampiyonası gerçekleştirildi.

Erzincan’da Özel Sporcular Jimnastik şampiyonası yapıldı

05 Aralık 2017 09:07

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 13 Şubat spor salonunda gerçekleştirilen Dünya engelliler günü Jimnastik şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu.


Erzincan, Ardahan, Tunceli, Erzurum, Manisa, Adana ve Tokat illerinden gelen Özel Sporcular, derece yapabilmek için tüm hünerlerini yarışma alanında sergilerken, onları izlemeye gelen aileleri ise tribünde büyük heyecan yaşadı. Özel sporcular, Down ve mental kategorisinde yarışan sporcuların performansları büyük beğeni topladı. Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.


Down sendromlu Özel sporcular kategorisi Level A erkeklerde Manisa’dan Eren Vural birinci, Kerem Gülen ikinci, Adıyaman’dan Mert Kasar ikinci olurken Manisa ilinden Muhammed Alaca üçüncü oldu. Down sendromlu Özel sporcular kategorisi Level A bayanlarda; Adıyaman’dan Fatma Bozan birinci, Manisa’dan Elifnaz Gemitaş ikinci, tunceli’den Kardelen Coşkun ikinci, Erzurum’dan Esila Laloğlu üçüncü oldu. Down sendromlu Özel sporcular kategorisi Level 3 bayanlarda Erzurum’dan Sümeyye Uruk birinci oldu. Down sendromlu Özel sporcular kategorisi Level 1 erkeklerde Erzincan’dan Birkan Kurutaş birinci oldu. Mental Özel Sporcular kategorisinde Level 1 bayanlarda; Adana’dan Eylül Özkoyuncular birinci, Manisa’dan Hilalnur Ece ikinci oldu. Mental Özel Sporcular kategorisinde Level 2 erkeklerde Tokat ilinden Servet Kurt birinci oldu.




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