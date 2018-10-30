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Erzincan'da park halindeki otomobil yandı

Erzincan’da park halindeki bir otomobil yandı.

Erzincan'da park halindeki bir otomobil yandı.


Çarşı Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, yol üzerinde park halinde bulunan bir otomobilde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşanmasına neden olayda yanan aracı söndürmek için çevredekiler seferber oldu. Yanan araca ilk müdahaleyi yangın tüpü ile vatandaşlar yaptı fakat yeterli olmayınca emniyet ve itfaiye ekiplerine haber verildi.


Olay yerine gelen emniyet güçleri yanan araç etrafında güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de araçtaki yangını söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.

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